ガッツさんが残した“伝説”をコミカルに歌った「伝説の男ビバ・ガッツ」でヒットを飛ばしたタレント・はなわ（４９）は、自身のＸで突然の別れを惜しんだ。はなわは訃報を受け「今はまだ信じられない気持ちでいっぱいです。僕にとってガッツさんは、芸能界のお父さんのような存在でした」と心境を吐露。「伝説の男−」については「僕の芸能活動を支えてくれる大切な代表曲になりました」とし、「心良く承諾してくれたガッツ