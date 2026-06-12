「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第１日」（１１日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）１４歳でアマチュアの金瑞娥（キム・ソア）＝韓国＝が９バーディー、ボギーなしの６３で回り単独トップに立った。１打差の２位に桑木志帆、６６の３位に新人の倉林紅ら８人が並んだ。前週ツアー初優勝を飾った吉田鈴は６９で３１位。７アンダーで迎えた１７番パー５。金瑞娥は２打目を“直ドラ”で２オンさせ、２パットのバーディー