◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人は楽天に１５安打で８点を奪われ敗戦。このカードで安打を１５本以上も許したのは、１７年５月３０日の１６本以来、９年ぶり。２日からの連勝が６でストップした。投手陣が２ケタ安打を喫した一方、巨人打線の安打は４本だけ。松本が一人で２安打と気を吐いた。交流戦前の３９試合は打率．２０７だったのに、交流戦の１４試合で．