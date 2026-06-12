◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）古巣と初対戦「悔しさしか」最も避けたい展開だった。巨人・田中将が仙台凱旋登板で移籍後最短タイの２回ＫＯ。今季１０試合目でワーストの５失点を喫し、チームの連勝も６でストップ。古巣・楽天との初対決は屈辱の結果に終わり「いいようにやられてしまった。本当に悔しさしかない」と自身への憤りを口にした。試合後、２軍再調整が決