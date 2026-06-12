◆米大リーグロッキーズ―カブス（１１日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が１１日（日本時間１２日）、敵地のロッキーズ戦に「５番・右翼」でスタメン出場。０―１の４回１死満塁の第２打席で、キャリア３本目の逆転満塁１０号本塁打を放った。２回無死一塁での第１打席は、相手先発右腕フェルトナーに対し、３球三振。第２打席では１ボールからの２球目、高めスライダーをとらえると、