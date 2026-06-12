サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は１０日、米テネシー州ナッシュビル近郊で大半を非公開として調整した。メキシコ・モンテレイでの事前合宿後、１日のオフを挟み、１４日（日本時間１５日）の１次リーグＦ組・オランダとの初戦へ向けて本番モードが加速。ＭＦ堂安律（２７）＝Ｅフランクフルト＝は「雰囲気をピリッとさせる」とスイッチの切り替えを強調し、サポート役の「メンター」の立場で同行するＭＦ南野拓実