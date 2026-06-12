プロボクシングの元WBC世界ライト級王者で、タレント、俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが、2日に肺炎のため都内の病院で死去した。11日に所属事務所が発表した。76歳。葬儀は近親者のみで執り行い、お別れの会は未定。三度笠（がさ）に合羽（かっぱ）姿、「ガッツポーズ」の由来になったリングネームなど、ボクサー時代のエピソードだけでなく、引退後は「OK牧場！」でタレントしても親し