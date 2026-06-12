トランプ米大統領＝11日、ワシントンのホワイトハウス（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、予告していたイランへの攻撃を中止したと交流サイト（SNS）で表明した。戦闘終結に向けた協議の内容を「イラン指導部の最高レベルが承認した」と主張。一方、イラン革命防衛隊に近いファルス通信は、情報筋の話として「いかなる文言も承認されていない」と伝えており、実態は不透明だ。トランプ氏は、イラン