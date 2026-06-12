女優の奈緒（31）が11日、都内で主演映画「死ねばいいのに」（監督金井純一、7月3日公開）の完成披露上映会に出席した。何者かに殺された女性のことを知ろうと、生前関わった人々を訪ね歩くミステリアスな役どころ。「“のに”という表現が言葉として曖昧なので、タイトルの先にある言葉を探してみてください」とアピール。原作の京極夏彦氏から「原作とは違うが感心した」とお墨付きをもらい、「ホッとして力が抜けました」と