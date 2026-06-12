サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は１０日、米テネシー州ナッシュビル近郊で大半を非公開として調整した。メキシコ・モンテレイでの事前合宿後、１日のオフを挟み、１４日（日本時間１５日）の１次リーグＦ組・オランダとの初戦へ向けて本番モードが加速。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は特注の“日の丸ヘアバンド姿”で登場。迫る初戦へ気合を表現した。練習開始前、ミニ交流会を待つ現地の日本語補習校生９