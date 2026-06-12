「ソフトバンク３−２阪神」（１１日、みずほペイペイドーム）一、二塁間を縫うように打球が抜けると、ビジターとは思えない大歓声が響いた。阪神・前川が３戦連続のスタメン起用に応えた。一時同点の適時打で勝利への執念を見せた。１点を追う六回１死一、二塁だった。先発・スチュワートに対し、フルカウントから７球目の低めカットボールに食らいついた。二走・佐藤輝の決死の走塁もあり、右前適時打に。「きれいなヒット