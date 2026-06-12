「ソフトバンク３−２阪神」（１１日、みずほペイペイドーム）阪神は今季２度目の同一カード３連敗を喫し、交流戦の勝ち越しを４年連続で逃した。同一カード３連戦での１０被弾は２０００年以来２６年ぶりの屈辱。阪神・藤川球児監督（４５）は「個々のレベルが高い」とソフトバンクの強さを認めるしかなかった。なおこの日、セ・リーグは全敗。虎の順位もゲーム差も変わらなかった。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。