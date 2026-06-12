「日本ハム３−０ＤｅＮＡ」（１１日、エスコンフィールド）たくましく進化した体で、お立ち台で声を張り上げた。「サイコーです！」。来日３年目でつかんだプロ初白星。“台湾の至宝”こと日本ハム・孫易磊が６回２安打無失点、８奪三振の快投で、４年ぶりの７連勝をもたらした。常時１５０キロ台中盤の直球は、初回２死から佐野を遊ゴロに仕留めたボールが自己最速１５８キロを計測。四回までは完全投球で、五回１死二、三