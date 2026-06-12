これから迎える梅雨や夏に大活躍するエアコン。そのエアコンに適用される省エネ基準が2027年4月から大幅に強化される。私たちの生活にどんな影響があるのか…知っておくべきポイントを新潟県長岡市出身の節約アドバイザー・丸山晴美さんに聞いた。 ■“エアコン”値上がり懸念も…期待される光熱費節約 27年4月に国が定める省エネ基準が引き上げられることでエアコンの値上がりが懸念されている2027年問題。 省エ