今年3月、仲間と共謀し、警察官や検察官になりすまして新潟県長岡市内に住む70代男性の自宅や携帯電話機に電話をかけ、「現金の紙幣番号を調べる必要がある」などと嘘をつき、現金合計1700万円をだまし取った疑いで、マレーシア国籍の46歳の男が再逮捕されました。 特殊詐欺の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職のマレーシア国籍の男（46）です。 男は仲間と共謀し、今年3月9日から15日までの間、複数回に渡り、