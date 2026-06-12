「オリックス４−２ヤクルト」（１１日、京セラドーム大阪）オリックスが弱り目のヤクルトにこの日も完勝した。本拠地・京セラで今季５度目の同一カード３連勝をマーク。６月初旬の敵地５連敗がウソのようにホームで再び快進撃だ。「投手がしっかり抑えていることと、多くのファンが球場に足を運び、選手を応援してくれる空気や雰囲気。それが選手たちの大きな力になっている」。ホームでは今季２３勝５敗と無類の強さに、岸