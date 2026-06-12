去年3月、新潟市中央区に住む会社員の男2人が売却した銅線等が盗品であることを知りながら有償で譲り受けていた疑いで33歳と52歳の男2人が逮捕されました。 盗品有償譲受け組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の疑いで逮捕されたのは、非鉄金属などを営む企業に勤める33歳の男と52歳の男の2人です。 2人は去年3月27日、勤務先の事務所で、北海道の漁船で動いていた金属泥棒犯罪グループ構成員5人が持