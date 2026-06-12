「楽天８−２巨人」（１１日、楽天モバイル最強パーク）仙台での凱旋登板となった巨人・田中将だったが、移籍後自己最短タイ２回５失点で降板。６月に入ってチームは初の黒星を喫し、連勝は６で止まった。試合後には「いいようにやられてしまった。チームに迷惑をかけたし、後続の投手たちにも負担をかける形になってしまったので、もう本当に悔しさしかない」と肩を落とし、言葉を絞り出していた。