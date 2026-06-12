由紀さおり（79）安田祥子（84）姉妹が11日、童謡コンサート40周年記念公演を都内で行った。クラシックと歌謡曲と別の道を歩んだ姉妹にもう一度一緒に歌ってほしいという亡き母・房子さんの希望で1986年3月から始まった童謡コンサート。20年間で2000公演を記録するなど国内外の「日本の歌」ファンの心をつかんで40周年。時代の変化とともに童謡にも男声が必要となり、2年前から松阪ゆうき（年齢非公表）もゲスト参加。この日も