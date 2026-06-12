◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 ― オランダ（2026年6月14日ダラス）日本代表はW杯開幕日の11日（日本時間12日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニングセンターで全体練習を行い、14日（同15日）のオランダ戦に向けて調整した。FW後藤啓介（21）はこの日、来季所属がドイツ1部フライブルクに決定。決意新たに初の大舞台へ臨むと誓った。「（移籍について考えなくていいので）変にプレッシャーな