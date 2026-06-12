ラグビーのリーグワンで初優勝した神戸が１１日、神戸市中央区の神戸新聞社を訪れ、優勝報告を行った。共同主将のＳＯ李承信とロックのブロディ・レタリック、退任してニュージーランド代表監督になるデイブ・レニーヘッドコーチが来社し、神戸新聞社の梶岡修一社長らと歓談。李承信は「間違いなく、優勝できた自信というのは来シーズンの自分たちに影響を与える。しっかり高いクオリティーで過ごしていけたら」と連覇に向けて