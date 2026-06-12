アジサイなど初夏の花を使った粕谷さんの作品＝１０日、横浜市中区の山手２３４番館華道７流派の家元らが花と食器で洋館を彩る「花と器のハーモニー２０２６」が１４日まで、横浜市中区の山手地区で開かれている。７人がそれぞれ一つの洋館を舞台に、趣向を凝らした作品を出展。和洋折衷の空間美を演出している。２４回目となる恒例の展示会で、６日に始まった。期間中に作品の出来栄えを維持するため、長持ちする花を材料に選