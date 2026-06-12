ボクシングの元ＯＰＢＦ東洋太平洋バンタム級王者でトレーナーの椎野大輝氏は、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「ＧＡＣＨＩＢＯＸＣＨＡＮＮＥＬ」で?悪童対決?について取り上げた。「３１５０ファイト」の愛知大会（６日）で元世界３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン）が元２階級世界制覇王者ルイス・ネリ（メキシコ）に４ラウンドＴＫＯ勝利を収めた。椎野氏は「めっちゃ面白かったですね」と率直な感想を述べた上で「