音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ」のＭｉｃｒｏこと西宮佑騎被告（４５）が、大麻やコカインを使用したとして麻薬及び向精神薬取締法違反などの罪に問われた裁判の判決公判が１１日開かれ、東京地裁は拘禁刑２年、執行猶予４年の有罪判決を言い渡した。薬物汚染に手を染めていた代償は大きいが、?捨てる神あれば拾う神あり?となりそうだ。判決が出された同日、西宮被告は自身のインスタグラムを更新。「私自身の行動により、多