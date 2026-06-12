プロボクサー、タレントとして愛されたガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが天国に旅立った。ボクサー時代は「幻の右」とも評された右ストレートを武器に、ＷＢＣ世界ライト級チャンピオンとして名をはせた。引退後はタレントとして活躍し「ＯＫ牧場！」で一世を風靡。真っすぐ明るい人柄で芸能界でも愛された。所属事務所のガッツエンタープライズによると、ガッツさんは６月２日に肺炎のため都内の病院で亡くなった。７６歳だ