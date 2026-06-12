ソフトバンクが得意の交流戦で今年も無類の強さを発揮している。１１日の阪神戦（みずほペイペイ）は３―２で競り勝ち５連勝。昨秋の「日本シリーズ」第２戦から阪神戦は７連勝となった。これで交流戦５カードを消化して１３勝２敗。２１回目の交流戦で、２年連続１０度目となる優勝が目前に迫ってきた。借金２まで沈んでいた鷹のＶ字回復は５月２２日から始まった。日本ハム３連戦をスイープし、勢いそのままに得意の交流戦に