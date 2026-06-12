北中米Ｗ杯が１１日（日本時間１２日）に開幕し、森保ジャパンをブラジル大手メディア「ｇｅ」が特集した。１次リーグＦ組の日本は、１４日（日本時間１５）に初戦のオランダ戦を迎える。日本にとっての開幕を前に、同メディアが今大会の森保ジャパンを徹底解析した。ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）やＦＷ上田綺世（フェイエノールト）など注目の選手を数人挙げて、チームが欧州や南米の強豪と肩を並べるほどに成長し