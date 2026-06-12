◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）先発の田中将は、真っすぐも変化球も本来の出来ではなかった。特に低めの際どい変化球を見極められたり、ついてこられたりして空振りが取れなかった。初回に２つの盗塁を許したのは、いずれも変化球の時。楽天打線に投球の傾向をつかまれていた部分もあった。２回で５失点。ベンチも修正は難しいと判断して、早めの交代になったが、次の