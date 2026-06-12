お笑いコンビ「Ａマッソ」のむらきゃみが第１子出産を公表した。むらきゃみは１２日に自身のインスタグラムを更新。【ご報告】のタイトルで投稿を始め、「先日、無事に女の子を出産しました。初ういポコ産大成功こうからのこう！おかげさまで母子共に健康です」と第１子の女児が生まれたことを報告。「妊娠報告から祝福、エールをくれた皆さま本当にありがとうございました子っきゃみがめっちゃ笑って育っていけるよ