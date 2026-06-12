◇交流戦広島1―4西武（2026年6月11日ベルーナドーム）広島・ターノックが5回途中3失点で降板し、7度目の先発も来日初勝利はまたもお預け。4回に1点を先制してもらったが、その裏に四球、死球から逆転を許した。「得点してもらった後がもったいなかった」。右背中の筋肉の炎症が完治しての復帰登板だったが、初回2死から長谷川を空振り三振に仕留めた1球が自己最速の159キロをマークするなど球威はあった。「最速が出た