◇交流戦中日2―3ロッテ（2026年6月11日ZOZOマリン）中日は今季3度目のサヨナラ負けで、同ワーストタイとなる借金18に逆戻りした。0―2の4回に細川の8号ソロ、8回には、サノーの4月11日阪神戦以来2カ月ぶりとなる一時同点の4号ソロで追いすがった。しかし、延長10回2死一、三塁で5番手・伊藤が佐藤に決勝打を浴び、4カード連続負け越し。井上監督は、交流戦最後のカードとなる12日からの日本ハム3連戦（エスコン）を見据