◇交流戦オリックス4―2ヤクルト（2026年6月11日京セラドーム）オリックスの宗が2戦連続適時打で勝利に貢献した。5回に若月の適時打で先制し、なおも1死満塁で下手投げ右腕・下川から右翼へ2点適時二塁打。「大事なのはただ結果を追い求めることではなく、無心で挑むこと。その答えを、打席の中で見つけました」7日に30歳の誕生日を迎えたばかりの内野手は、独特の表現で喜びを表現した。