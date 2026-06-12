「ソフトバンク３−２阪神」（１１日、みずほペイペイドーム）阪神・大山悠輔内野手（３１）が四回に７号先制ソロを放った。５月２２日・巨人戦（東京ド）以来の一発でナインを鼓舞したが、２−２の七回２死満塁では空振り三振に倒れ、悔しさをにじませた。六回には３試合連続「ＤＨ」で出場した前川右京外野手（２３）が一時同点の適時打をマークし、博多の虎党を沸かせた。鋭い打球が試合の均衡を破った。白球が右翼ホーム