【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い ©ABCテレビ 6月14日（日）の「新婚さんいらっしゃい！」は、番組55周年を記念した1時間スペシャル。登場するのは、歌舞伎界のプリンス・中村橋之助と、元乃木坂46の能條愛未。先月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの2人が、出会いから新婚生活、そしてアイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在を語る