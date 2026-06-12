◇交流戦オリックス4―2ヤクルト（2026年6月11日京セラドーム）オリックスが今季5度目の同一カード3連勝で、交流戦の勝率を五分に戻した。先発・エスピノーザが7回4安打1失点の好投で、チーム単独トップの6勝目。もはやおなじみとなったお立ち台での流ちょうな関西弁に、本拠が沸き立った。「おかげさまで勝ちました。みんなの応援、ほんまにありがとう。また、次も頼むで。オールスター（投票）も、頼みます。ほな、気