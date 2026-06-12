「ソフトバンク３−２阪神」（１１日、みずほペイペイドーム）丁寧に、１球ずつ魂を込めて投げた。阪神・伊藤将が左大腿（だいたい）部の筋損傷から１軍復帰。調子は良かっただけに、悔やまれるのは四回だけ。「点を取ってもらった後の回だったんで、そこはしっかりと反省して、次につなげていけたら」。今季初勝利はお預けとなった。三回までは一人の走者も出さず、完全投球。「ストレートもファウルを取れたり、インサイド