◇交流戦広島1―4西武（2026年6月11日ベルーナドーム）広島・林が2試合連続で先発出場したが、4打数無安打。2試合で1四球のみと結果を出せなかった。「特に悔やまれたのはゲッツーも三振もです」。3回、5回といずれも先頭打者で空振り三振に倒れ、9回無死一塁では三ゴロ併殺に終わった。5月5日に昇格した際はすべて代打で5打数無安打、6月10日に再び昇格したが6打数無安打。「食らいついて、もっともっと対応していきた