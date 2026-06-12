◇交流戦広島1―4西武（2026年6月11日ベルーナドーム）広島・新井貴浩監督（49）は終始、沈痛な面持ちだった。11日の西武戦（ベルーナドーム）は1―4で敗戦。4回に難攻不落の平良から無安打で先制しても、交流戦2度目で今季最少の1安打に封じられては勝てない。右背中の筋肉の炎症が癒え、復帰先発となったターノックが5回途中3失点で3敗目。交流戦3度目の同一カード3連敗を喫し、借金は今季最多の13となった。敵地の