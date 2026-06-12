お笑い芸人の陣内智則が11日、自身のXを更新。元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去したことが同日発表されたことを受け「ガッツ石松さんご冥福をお祈りいたします」と追悼した。【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット2004年放送の日本テレビ系クイズ特番にて、陣内がガッツさんの天然ワードを受けて軽く頭を叩くツッコミ。すると、ガッツさんはすぐさま叩き返して「いい