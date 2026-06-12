2026年６月10日（日本時間11日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビルで練習を実施した。この日はサポートメンバーの吉田麻也、メンター役の南野拓実もウォーミングアップに参加した。ピッチ上で吉田や南野とともに時間を過ごすなかで、その価値を上田綺世は次のように捉えていた。「一緒に練習するというよりも、やっぱり彼らの存在もそうだし、コミュニケーションを取ることもそうだし、い