開催：2026.6.12 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 5 - 4 [カージナルス] MLBの試合が12日に行われ、シティ・フィールドでメッツとカージナルスが対戦した。 メッツの先発投手はクリスチャン・スコット、対するカージナルスの先発投手はハンター・ドビンズで試合は開始した。 1回表、3番 アレク・バールソン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでカー