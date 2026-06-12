北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕。メキシコシティー・スタジアムで行なわれた開幕戦のメキシコ代表対南アフリカ代表戦で生まれた大会第１号ゴールにファンも熱狂している。開催国のメキシコは立ち上がりから積極的なプレスで南アフリカを押し込み、攻勢を強める。すると９分、アンカーのエリク・リラが前線まで激しくボールを追い、相手DFのミスを誘発。こぼれ球を拾ったフリアン・キニョネスがボックス中央へ持ち込