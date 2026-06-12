サッカー韓国代表元キャプテンのキ・ソンヨンが、北中米ワールドカップを戦う後輩たちを応援するためにメキシコ現地まで駆け付けた。【写真】「キ・ソンヨンも被害者」欧州の“アジア人無視”に韓国憤慨ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表は6月12日（日本時間）、メキシコ・グアダラハラの「エスタディオ・グアダラハラ」でチェコとの北中米ワールドカップ・グループA第1節を戦う。試合前日の11日には大会期間の練習場「チーバス・