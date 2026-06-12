北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦に向けて準備を進めていた日本代表に、衝撃の事態が起こった。現地６月11日、日本サッカー協会は、主将のMF遠藤航の怪我による離脱、DF板倉滉の新キャプテン就任、そしてFW町野修斗の追加招集を発表した。遠藤が離脱したなかで行われた練習の後、取材に応じた久保建英は、「僕がコメントできることじゃないと思うので、いろんな人が話し合って決めたことだと思うので、みんなの気持ちを