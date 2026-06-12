2026年６月10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地のナッシュビルで練習した日本代表。オランダ戦（現地時間６月14日）が迫っていることもあり、この日のメディア公開は冒頭15分のみ。その短い時間のなかで、どうしても目を離せない光景があった。ロンドを見つめる南野拓実の姿だ。昨年12月、左膝前十字靭帯を断裂。懸命なリハビリを続けてきたものの、ワールドカップのメンバー入りは叶わなかった。それでも南野は今、“メ