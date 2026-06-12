櫻井翔が総合司会を務め、7月4日13時30分から生放送される日テレ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』のポスタービジュアルが公開された。 ■これから始まる様々な物語への期待を感じさせるビジュアルに 今年のテーマは「音楽の物語」。今回解禁されたポスタービジュアルでは、青い海と空を背景に、旅の途中を思わせる世界観を表現。“音楽の物語”というテーマのもと、これから始まる様々な物語へ