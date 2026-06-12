おいしい生贄のはずだった_第1話_P001【漫画】本編を読む貧困の村から生贄として、残忍な王のもとに1人の少女が差し出された。覚悟を決めていた彼女だったが、王の一言に唖然としてしまう。「生贄(いけにえ)制度は廃止になっているぞ」――なんと獣人と人間が共存するこの世界でも、社会変革が起きていた。おいしい生贄のはずだった_第1話_P002おいしい生贄のはずだった_第1話_P003おいしい生贄のはずだった_第1話_P004生贄にも失