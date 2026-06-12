6月12日（金）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市南区砂原町（スピード違反）県道・・・天草市船之尾町（自転車） ＜午後＞市道・・・玉名市玉名（スピード違反）県道・・・山鹿市坂田（交差点違反）県道・・・菊池郡菊陽町久保田（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません. ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」と