◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦日本―オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）日本代表はW杯開幕の11日（日本時間12日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行い、14日（同15日）のオランダ戦に向けて調整した。練習前に主将のMF遠藤航（リバプール）が負傷のため離脱することが決定。初戦を3日後に控えたチームに激震が走った。サポート選手で前主将のDF吉田麻也（ギャラクシー