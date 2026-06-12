多くの課題を抱えたまま、新しい教科書づくりが始まることになった。実際に授業をする教員の声を大事にして、子供たちのためになる学びにつなげねばならない。デジタル教科書を正式な教科書とする改正学校教育法などの関連法が、参院本会議で成立した。文部科学省は今秋にも、デジタルを導入する学年や教科などを示す大臣指針を策定するという。教科書は「紙」「紙とデジタルのハイブリッド」「完全デジタル」の３形態の中か